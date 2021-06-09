Выставка игр, лекции и инсталляции: в июле пройдет фестиваль современного искусства EverArt Weekend

В Москве и Петербурге со 2 по 4 июля пройдет международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend. Об этом «Афише Daily» рассказали его организаторы — компания Everal.

Офлайн можно будет посетить выставки российских и зарубежных художников в 40 галереях Москвы и Петербурга, посмотреть паблик-арт в парках, поучаствовать в мастер-классах и лекциях. Онлайн будут доступны виртуальные выставки, трансляции событий и игра EverArt Journey. В ней пользователь сможет перемещаться между арт-объектами, представленными на фесте.

Всего на EverArt Weekend работы представят 300 российских и зарубежных артистов. В их числе участники Российского павильона XVII Венецианской архитектурной биеннале (Юлия Кожемяко, Илья Мазо и Александр Игнатов), участники прошлогоднего международного фестиваля цифрового искусства Ars Electronica в Австрии (мексиканцы Лаура Родригес и Итан Авила), первое лицо французского гейм-дизайна — художник Гэль Бурис, а также авторы из США (Карсон Линн) и Нидерландов (Джорди Винстра).

Центральным событием станет выставка «Игровое сопряжение», которая пройдет в московской галерее «Ходынка». В ней можно будет погрузиться в мир авторских видеоигр и интерактивных объектов. Одним из ее экспонатов станет симулятор жизни в хрущевке «ШХД: Зима», разработанный Ильей Мазо и Александрой Игнатовой и посвященный одиночеству и русской тоске.

В парках и на улицах Москвы и Петербурга художники представят муралы и скульптурные инсталляции. Саша Фролова организует шествие, а Владимир Абих устроит игру в тетрис на фасаде одного из московских зданий.

В Петербурге фестиваль примут Музей стрит-арта с новым выставочным проектом и «Севкабель-порт», который представит масштабную инсталляцию. Специальные проекты и экскурсии на игровую тему пройдут в более чем 10 галереях города, среди которых — MYTH Gallery, One’s Mind, Di Di, Kz gallery и Центр современного искусства им. Сергея Курехина.

Большинство событий будут бесплатными. Узнать о них подробную информацию можно на сайте EverArt Weekend. Для детей разработана специальная программа.