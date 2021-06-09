Опрос: 22% россиян хотят уехать из страны. Это максимум за 8 лет

Более пятой части россиян (22%) хотели бы переехать жить за границу, 77% — не хотели бы. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра»*.
Доля россиян, желающих эмигрировать, достигла максимума с 2013 года. Последние годы этот показатель растет — в 2017 году он составлял 15%.
Чаще других покинуть Россию хотят молодые люди: среди респондентов от 18 до 24 лет такое желание выразили 48%, среди людей в возрасте от 25 до 39 — 33%.
Доля тех, кто никогда не думал о переезде, сократилась с сентября 2019 года на 8 процентных пунктов и составила 69%. Доля тех, кто уже обдумывает возможности выезда, составила максимум за историю наблюдений (то есть с 1990 года) — 8%.
Опрос «Левада-центра» проведен 20–26 мая. В нем приняли участие 1620 совершеннолетних россиян из 137 населенных пунктов России.
* «Левада-центр» признан в России НКО, выполняющей функции иностранного агента.