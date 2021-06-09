Опрос: 22% россиян хотят уехать из страны. Это максимум за 8 лет

Более пятой части россиян (22%) хотели бы переехать жить за границу, 77% — не хотели бы. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра»*.

Доля россиян, желающих эмигрировать, достигла максимума с 2013 года. Последние годы этот показатель растет — в 2017 году он составлял 15%.