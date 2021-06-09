Госдума приняла закон, который запрещает отрицать решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект также запрещает отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

По мнению авторов инициативы, недопустимо приравнивать действия защитников родины, отдавших жизни в борьбе за ее свободу и независимость, к действиям солдат-оккупантов, направленных на уничтожение народов.

В пояснительной записке утверждается, что инициатива сохранит пространство «для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц».

Законопроект о запрете отрицать решающую роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии внесли в Госдуму 5 мая. Его разработали по поручению президента Владимира Путина.

В начале апреля Путин подписал закон об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов. Теперь по статье 354 УК России предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и штраф до 5 млн рублей.