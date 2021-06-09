Госдума приняла закон, который запрещает участвовать в работе нежелательных НПО за пределами России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций за пределами страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст документа.

Закон также устанавливает контроль за переводами в Россию из ряда стран и любыми операциями некоммерческих организаций по получению и расходованию средств.

Документ вводит дополнительный признак, который позволяет отнести иностранную организацию к нежелательным, — это посредничество при проведении операций с деньгами или имуществом структур, уже признанных в России нежелательными.

В пояснительной записке к проекту говорится, что он направлен против проникновения в Россию нежелательных организаций и их попыток деструктивного влияния на социальные и политические институты государства.

По мнению думской Комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, большое количество россиян за пределами страны проходит обучение на различных тренингах, где учат влиять на избирательные кампании, организовывать массовые беспорядки и несанкционированные акции.

Сейчас законодательство предполагает для нежелательных организаций лишь запрет на работу в России и блокировку российских счетов.