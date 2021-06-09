Сбер: телефонные мошенники крадут до 5 млрд рублей в месяц со счетов россиян

Сбербанк подсчитал ежемесячную выручку телефонных мошенников. Со счетов россиян крадут от 3,5 до 5 млрд рублей в месяц. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Средний чек по успешной мошеннической операции оценивается примерно в 8 тыс. рублей. Один такой колл-центр может осуществить от 3 до 7 тыс. звонков в сутки, при этом только 1% из них срабатывает.

По данным Центрального банка России, в 2020 году число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии выросло почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. В 84% случаев мошенники добиваются своих целей именно по телефону.

Ранее стало известно, что для МВД разработают мобильный сервис, который поможет бороться с телефонными мошенниками. Разработка стоит 45 млн рублей. Приложение будет называться «Антимошенник» и, предположительно, начнет работать к 25 декабря.