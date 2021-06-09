ГИБДД поддержала снижение скорости внутри городов до 30 километров в час. Но на определенных улицах

Госавтоинспекция России (ГИБДД) поддержала снижение скорости на улицах городов и населенных пунктов с 60 до 30 километров в час. Но делать это нужно обоснованно и индивидуально для каждой улицы, заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 километров в час, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 километров в час», — цитирует его слова ТАСС.

Митрошин считает, что нужно не просто ввести ограничения, но провести «масштабную ревизию улично-дорожных сетей». Он также отметил, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД лишь осуществляет контроль.

В мае снижение скорости на некоторых городских улицах до 30 километров в час поддержала московская ГИБДД. Там отмечали, что ежедневно в мире в ДТП гибнут 3 тыс. детей и подростков — они самые уязвимые участники дорожного движения. И если при 30 километров в час есть шанс выжить, то при 80 — это практически невозможно.