перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В реанимационном отделении больницы в Рязани произошел пожар. Погибли три человека 8:46
Måneskin исполнили кавер на песню Майли Сайрус «Midnight Sky» 2:57
Билл Скарсгард снимется в «Джоне Уике 4» 2:24
Филипп Киркоров обвинил продюсера Светланы Лободы в плагиате и гомофобии 1:39
48 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds 0:49
Mr. Flapjack Presents/YouTube Шоураннер «Ганнибала» поставит экранизацию романа Стивена Кинга «Кристина»
Шоураннер «Ганнибала» поставит экранизацию романа Стивена Кинга «Кристина» Вчера в 23:52
Фестиваль Exit объявил полный лайнап Вчера в 22:46
«Роскино» планирует запустить аналог базы IMDb. Он будет посвящен российскому кинорынку Вчера в 22:45
Фестиваль Outline вернется спустя пять лет. В 2016-м его отменили за несколько часов до начала Вчера в 22:04
Лиза Кудроу снимется в музыкальной комедии «Нейт лучше, чем когда‑либо» Вчера в 22:01
soda_luv/Instagram Soda Luv попал под «отмену» после истории о шантаже девушек с помощью хоум-видео
Soda Luv попал под «отмену» после истории о шантаже девушек с помощью хоум-видео Вчера в 21:20
«Спасение рядового Иисуса»: BadСomedian выложил обзор на фильм «Зоя» Вчера в 21:00
Гей-пропаганда на «Муз-ТВ», радиационная опасность в Ленобласти и другие новости дня Вчера в 20:31 Дайджест
Рената Литвинова сняла короткометражный фильм «Скромное обаяние волшебников» Вчера в 20:22
В Музее Пикассо в Барселоне прошла акция протеста против жестокого обращения художника с женщинами Вчера в 19:03
Москвичи продают на «Авито» стаканчики из Gucci Shop and Bar за 15 тыс. рублей Вчера в 18:55
Camila Quintero Franco/Unsplash «Централ Партнершип» и латиноамериканская BF Films экранизируют истории людей с психической болезнью
«Централ Партнершип» и латиноамериканская BF Films экранизируют истории людей с психической болезнью Вчера в 18:46
«Роснефть» подала в суд на Forbes и его редактора Вчера в 17:56
«Кинолог? Назови все фильмы»: в российском твиттере возродили давно забытый мем Вчера в 17:45
В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из‑за радиационной опасности Вчера в 17:41
Отключить рекламу

В реанимационном отделении больницы в Рязани произошел пожар. Погибли три человека

Виктория Шанина
Сегодня в 8:46

В областной больнице имени Семашко в Рязани загорелось реанимационное отделение, погибли три человека. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативную группу правительства региона.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 3.36. Из больницы эвакуировали 35 человек, двое погибли, 9 пострадавших госпитализировали. Позднее в скорой помощи скончался один из пострадавших. По предварительной информации, причиной смерти всех троих погибших стало отравление угарным газом.

«Одна медсестра среди пострадавших. Она среди тех из персонала, кто оказывали помощь при спасении людей. Остальные все пациенты», — уточнили в правительстве области.

В 4.19 пожар полностью потушили. Причина возникновения огня и ущерб пока не установлены. Медучреждение продолжает работать в штатном режиме.

На месте работают врио начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Савуков, зампредседателя регионального правительства Роман Петряев, а также министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Следователи приступили к проверке, в дальнейшем может быть возбуждено уголовное дело.

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить