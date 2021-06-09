В реанимационном отделении больницы в Рязани произошел пожар. Погибли три человека

В областной больнице имени Семашко в Рязани загорелось реанимационное отделение, погибли три человека. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативную группу правительства региона.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 3.36. Из больницы эвакуировали 35 человек, двое погибли, 9 пострадавших госпитализировали. Позднее в скорой помощи скончался один из пострадавших. По предварительной информации, причиной смерти всех троих погибших стало отравление угарным газом.

«Одна медсестра среди пострадавших. Она среди тех из персонала, кто оказывали помощь при спасении людей. Остальные все пациенты», — уточнили в правительстве области.

В 4.19 пожар полностью потушили. Причина возникновения огня и ущерб пока не установлены. Медучреждение продолжает работать в штатном режиме.

На месте работают врио начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Савуков, зампредседателя регионального правительства Роман Петряев, а также министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Следователи приступили к проверке, в дальнейшем может быть возбуждено уголовное дело.