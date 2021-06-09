Måneskin исполнили кавер на песню Майли Сайрус «Midnight Sky»

Версию песни заметила Сайрус. Она перепостила видео на своей странице, подписав его «Мои лучшие друзья Måneskin». Как отметило издание NME, это не первый случай, когда итальянские рокеры перепевают известные песни.

Итальянская рок-группа Måneskin, победившая на «Евровидении-2021», исполнила кавер на песню Майли Сайрус «Midnight Sky». Ролик с песней опубликовали в инстаграм-профиле музыкантов.

В 2017 году музыканты сыграли кавер на трек The Killers «Somebody Told Me» на телешоу X Factor Italia — в конкурсе они заняли второе место следом за Лоренцо Личитра. Кроме того, группа выпускала свои версии песен Эми Уайнхаус, The Black Eyed Peas и Франца Фердинанда.

В ночь с 22 на 23 мая прошел финал конкурса «Евровидение», на котором победила итальянская группа Måneskin с песней «Zitti e buoni». Название песни переводится как «Тихие и послушные», а в тексте рассказывается о нонконформизме артистов, которые смогли добиться популярности, не изменить себе и сохранить индивидуальность.