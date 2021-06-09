Билл Скарсгард снимется в «Джоне Уике 4»

Шведский актер Билл Скарсгард, известный по ролям Романа Годфри в сериале «Хемлок Гроув» и клоуна Пеннивайза в хорроре «Оно», снимется в боевике «Джон Уик 4». Об этом сообщил Collider.

Скарсгард присоединится к актерскому составу проекта, в котором также числятся Киану Ривз, певица Рина Саваяма, Шамир Андерсон и Донни Йен — последний сыграет одного из старых друзей главного героя. Какие роли достанутся остальным артистам, неизвестно.

Режиссером фильма вновь выступит Чад Стахелски, постановщик первых трех частей. Над сценарием работали Шэй Хаттен и Майкл Финч. Продюсерами стали Бэзил Иванык, Эрика Ли и Луиза Роснер.

Изначально «Джон Уик-4» должен был выйти 21 мая 2021 года, однако фильм перенесли на 27 мая 2022-го. Также готовится спин-офф франшизы «Балерина» про девушку-киллера. Помимо этого еще планируется сериал «Континенталь» про отель для наемных убийц.

Последний фильм франшизы «Джон Уик-3» вышел в прокат в 2019 году. Он получил положительные отзывы критиков и собрал больше 326 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 55 млн долларов. «Афиша Daily» писала рецензию на фильм, а также взяла интервью у режиссера Чада Стахелски.