Филипп Киркоров обвинил продюсера Светланы Лободы в плагиате и гомофобии

Филипп Киркоров обвинил продюсера Нателлу Крапивину в гомофобии и плагиате при работе с певицей Светланой Лободой. Об этом музыкант сообщил в посте в инстаграме.

Певец заявил, что Крапивина и Лобода «воруют номера других артистов», ведут себя надменно и накручивают просмотры видео с выступлений. Так артист отреагировал на комментарий Крапивиной под его фото с рэпером Dava.

«Паноптикум в чистом виде. Раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки», — написала продюсер. В ответ Киркоров назвал подобные высказывания проявлением гомофобии и дискриминации, а также оскорблением и угрозой в соцсетях.