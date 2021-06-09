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48 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds 0:49
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48 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:49

В сети появился рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds. В него вошли 1300 учебных вузов, в том числе — 48 российских.

Лучшим учебным заведением России стал МГУ имени Ломоносова, он занял 78-е место. В топ-300 лучших вузов попали СПбГУ (242-е место), Новосибирский государственный университет (246-е), Томский государственный университет (272-е), МГТУ имени Баумана (281-е) и МФТИ (290-е).

Кроме того, в рейтинг включили Высшую школу экономики, РУДН, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Казанский федеральный университет и еще семь университетов — они расположились между 300-м и 500-м местами.

18 вузов из России оказались в перечне между 500-м и 1000-м местами. Лидером списка стал Массачусетский технологический институт. Вторая строчка досталась Оксфордскому университету, третья — Стэнфордский университет.

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