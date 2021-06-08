«Роскино» планирует запустить аналог базы IMDb. Он будет посвящен российскому кинорынку

«Роскино» запустит в 2021 году аналог международной кинобазы IMDb. В нем будет содержаться информация о российской киноиндустрии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу «Роскино» Евгения Маркова.

Он заявил на рынке контента Key Buyers Event, что на портале можно будет узнать, «с кем вы сможете сделать совместный проект по копродукции, как корректно получить рибейты и кто и при каких условиях может подать заявку на миноритарную копродукцию».

«Для того, чтобы стать еще более прозрачными для наших зарубежных партнеров, в этом году мы запускаем единый онлайн-портал, своего рода российский IMDb, который будет содержать абсолютно всю информацию про российский рынок», — сказал Марков.

IMDb — Internet Movie Database — это крупнейшая в мире база данных о кинорынке. На портале размещены данные о 6,5 млн фильмов и телесериалов и информация о 10,4 млн профессионалов из индустрии — актерах, режиссерах, сценаристах и т. д.