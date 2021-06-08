Фестиваль Exit объявил полный лайнап

Фестиваль Exit, который пройдет с 8 по 11 июля в сербском городе Нови-Сад, раскрыл «Афише Daily» полный лайнап. В списке новых участников — Амели Ленс, Maceo Plex, Робин Шульц и другие.

Они присоединились к ранее объявленным артистам, среди которых Дэвид Гетта, DJ Snake, Tyga, Эрик Придз, Four Tet, Solomun, Борис Брейча, Пауль Калькбреннер, Нина Кравиц, Хани Дижон, Metronomy и Шек Уэс.

Всего на фестивале выступят более 100 музыкантов. Полный лайнап можно посмотреть на сайте ивента.

В этом году Exit празднует свое 20-летие. Из‑за продолжающейся пандемии он пройдет в безопасном формате. На него будут пускать всех вакцинированных и тех, у кого есть антитела. Россиянам для посещения Сербии не нужны визы.

Организаторы Exit вместе с Минздравом Сербии предоставят несколько тысяч доз вакцины для артистов и гостей со всего мира. В том числе из стран, которые испытывают нехватку таких препаратов.

Exit появился в 2000 году на фоне студенческих протестов против режима Слобадана Милошевича. Сейчас он стал одним из крупнейших фестивалей Юго-Восточной Европы и самым знаменитым фестивалем Сербии. Ежегодно его посещают более 200 тыс. гостей из десятков стран мира.