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Лиза Кудроу снимется в музыкальной комедии «Нейт лучше, чем когда‑либо»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:01

Звезда ситкома «Друзья» Лиза Кудроу снимется в музыкальной комедии «Нейт лучше, чем когда‑либо» («Bette Nate Than Ever»). Его спродюсирует Марс Платт для стримингового сервиса Disney+, сообщил Deadline.

Платт известен по своей работе над «Ла-Ла-Лэндом», фильмом «Мэри Поппинс возвращается» и «Круэллой». Режиссером проекта выступит писатель и сценарист Тим Федерле — он недавно поставил сериал «Классный мюзикл: Мюзикл».

Фильм расскажет о 13-летнем подростке из Питтсбурга по имени Нейт Фостер, который отправляется в Нью-Йорк на прослушивание со своей лучшей подругой Либби после того, как ему не дали роль в школьной пьесе.

В Нью-Йорке Нейт встречает свою тетю Хайди — ее сыграет Кудроу. Эта встреча переворачивает поездку с ног на голову. Мальчик и его родственница обнаруживают, что могут нуждаться друг в друге в погоне за своими мечтами.

Съемки картины уже начались. Кастинг артистов в проект начался еще в начале года, однако, кто исполняет роли Нейта и Либби, держится в секрете. Когда фильм выйдет на Disney+, также неизвестно.

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