Фестиваль Outline вернется спустя пять лет. В 2016-м его отменили за несколько часов до начала

Фестиваль электронной музыки и уличного искусства Outline возвращается. Он пройдет 3 июля в московском клубе Mutabor, говорится на страничке ивента в фейсбуке.

Кроме даты и места проведения подробностей пока нет. Организаторы — промо-группа Arma17 — обещают объявить их в скором времени.

В июле 2016-го проведение Outline было сорвано за несколько часов до начала. СМИ писали, что фестиваль отменила прокуратура из‑за того, что он якобы не был согласован с властями и имел проблемы с пожарной безопасностью.

Организаторы заявляли, что неукоснительно соблюли все формальности, связанные с организационным процессом, получением нужных лицензий и разрешений.

После целой череды отмен вечеринок Arma17 в мае 2017 года заявила, что приостанавливает деятельность в России. Закрывшийся клуб Arma17 был признан одним из лучших в мире по версии DJ Mag. Через два года, в апреле 2019-го, промо-команда вместе с единомышленниками открыла в Москве новую площадку — клуб Mutabor.