Гей-пропаганда на «Муз-ТВ», радиационная опасность в Ленобласти и другие новости дня

Сайты крупнейших мировых СМИ, а также Reddit, GitHub и Twitter около часа не работали. Проблема была связана со сбоем у провайдера Fastly, который предоставляет ресурсам облачную инфраструктуру.

В отношении экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова возбудили новое дело — из‑за невнесения организации «Открытый Петербург» в список иноагентов.

В деревне Кузьмолово Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из‑за радиационной опасности. Причиной стала деятельность радиационного комплекса, входившего в состав ФГУП «Прикладная химия».

Россия заняла четвертое место в мире по уровню депрессии и тревожности. Ее обогнали лишь Швеция, США и Бразилия.

Роскомнадзор проверит трансляцию премии «Муз-ТВ» на предмет гей-пропаганды. Вероятно, ведомство смутили блогеры в женской одежде и Киркоров с Давой в образе молодоженов.

Юлия Волкова поверила Собчак, что «закон Димы Яковлева» — про футбол, и поддержала его. Экс-солистка «Тату» участвовала в праймериз «Единой России», но проиграла их.

Кизару опубликовал переписку, в которой Yung Trappa обвиняют в изнасилованиях. Рэпер якобы совращал несовершеннолетних и вымогал деньги под угрозами.

Москвичи начали продавать на «Авито» именные стаканчики из поп-ап-заведения Gucci Shop and Bar. Стоимость начинается от 100 рублей и доходит до 15 тысяч.

Apple выплатила многомиллионный штраф клиентке, чьи интимные фото слили сотрудники компании. Инцидент произошел еще в 2016 году, но огласке его предали только сейчас.

Variety назвал 12 российских актеров и деятелей кино, готовых к выходу на мировую арену. Среди них Светлана Ходченкова, Юрий Борисов, Паулина Андреева и Элла Манжеева.

«Централ Партнершип» и латиноамериканская BF Films объявили о партнерстве. Они снимут фильм ужасов «Шизофреник», основанный на реальных историях людей с психическими расстройствами.

24 июля на фестивале «Архстояние» пройдет перформанс «Рисуем лично». Современные художники Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов будут рисовать портреты гостей.

Летний кинотеатр Garage Screen представит с 30 июня по 8 сентября ретроспективу иранца Аббаса Киаростами, обладателя «Золотой пальмовой ветви». В программе — все полнометражные картины режиссера, его редкие короткометражные и документальные работы. Большинство фильмов покажут в отреставрированном виде.