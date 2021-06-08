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Soda Luv попал под «отмену» после истории о шантаже девушек с помощью хоум-видео

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:20

Пользователи интернета раскритиковали рэпера Soda Luv после того, как он признался в шантаже девушек. В подкасте у Эльдара Джарахова Владислав Терентюк (настоящее имя артиста) сказал, что забирает у девушек телефон, когда те приходят к нему в номер. Однако сам всегда снимает на видео, как они делают ему минет, чтобы, «если она где‑то что‑то сольет», он мог выложить это в интернет.

Фрагмент этого подкаста завирусился после публикации в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня». Она отметила, что действия Терентюка попадают под несколько статей Уголовного кодекса РФ. «Во-первых, это нарушение неприкосновенности частной жизни (как минимум), во-вторых, это незаконное изготовление, распространение порнографических материалов. Уверена, может вспомниться и еще какой‑то пункт в законодательстве», — добавила журналистка.

Пользователи твиттера отреагировали на эту новость призывом «отменить» рэпера.

Пользователей также возмутил тот факт, что девушки чаще подвергаются культуре «отмены», чем мужчины.

«Афиша Daily» обратилась за комментарием к рэперу, но ответа пока не получила.

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