Soda Luv попал под «отмену» после истории о шантаже девушек с помощью хоум-видео

Пользователи интернета раскритиковали рэпера Soda Luv после того, как он признался в шантаже девушек. В подкасте у Эльдара Джарахова Владислав Терентюк (настоящее имя артиста) сказал, что забирает у девушек телефон, когда те приходят к нему в номер. Однако сам всегда снимает на видео, как они делают ему минет, чтобы, «если она где‑то что‑то сольет», он мог выложить это в интернет.

Фрагмент этого подкаста завирусился после публикации в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня». Она отметила, что действия Терентюка попадают под несколько статей Уголовного кодекса РФ. «Во-первых, это нарушение неприкосновенности частной жизни (как минимум), во-вторых, это незаконное изготовление, распространение порнографических материалов. Уверена, может вспомниться и еще какой‑то пункт в законодательстве», — добавила журналистка.