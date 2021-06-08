В Музее Пикассо в Барселоне прошла акция протеста против жестокого обращения художника с женщинами

В Музее Пикассо в Барселоне прошла акция протеста против обращения художника с женщинами. Ее организовала профессор Мария Ллопис. Об этом сообщил «Артгид».

Ллопис привлекла к акции своих студентов с курса по искусству и феминизму. Учащиеся художественной школы Escola Massana пришли в музей в футболках с надписями вроде «Пикассо, обидчик женщин» и «Пикассо, тень Доры Маар».

По словам Ллопис, она хотела рассказать о том, как художницы не могут развить свои творческие способности и как художники зачастую обращаются с ними. Профессор обратилась в Музей Пикассо с предложением организовать выставку, посвященную сексизму в искусстве.

Как отреагировали в музее на предложение создать тематическую экспозицию, не сообщается. Однако акции студентов руководство не препятствовало — напротив, приветствовало их инициативу.

«Это здорово, что люди выражают себя в музее. Это место, где должны проводиться дискуссии», — прокомментировал акцию директор музея Эмманюэль Гигон.

В 2018 году в ГМИИ проходила выставка об отношениях Пикассо и балерины Ольги Хохловой. К этому проекту «Афиша Daily» рассказывала об абьюзивных отношениях Пикассо с его музами.

По словам внучки художника, он «подчинял женщин своей животной сексуальности, приручал их, околдовывал, поглощал и ломал на своем холсте». «Он проводил многие ночи, извлекая их сущность, а когда полностью иссушал — избавлялся от них», — писала она.