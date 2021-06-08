«Централ Партнершип» и латиноамериканская BF Films экранизируют истории людей с психической болезнью

Российская «Централ Партнершип» и латиноамериканская кинокомпания BF Films объявили о первом совместном проекте. Они снимут фильм ужасов «Шизофреник», основанный на реальных историях людей с психическими расстройствами.

Как пишет Variety, сюжет картины был написан Дж.П.Якобсеном, а сценаристом выступила Эрнани Перла (сериал «Присяжные»). Ее сценарии дважды попадали в «Черный список Голливуда», который включает самые интересные проекты по мнению продюсеров.

Режиссера и актеров для фильма пока подбирают. Их имена обещают объявить в ближайшее время. Исполнительными продюсерами выступят генеральные директора «Централ Партнершип» и BF Films Вадим Верещагин и Карлос Хансен, а также глава отдела закупок латиноамериканской студии Юлиана да Кунья Якобсен.

Проект будет снят на английском языке международной командой. Съемки пройдут в конце 2021 — начале 2022 года в России.