Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова, которая участвовала в праймериз «Единой России», но не прошла их, приняла участие в программе Ксении Собчак. Фильм «„Тату“: 20 лет спустя! Главная российская группа в мире» вышел на ее ютьюб-канале 8 июня.

Во время интервью Собчак поинтересовалась у Волковой, согласна ли она с политикой партии, на что та ответила: «Не во всем». Тогда ведущая спросила, как экс-солистка «Тату» относится к «закону Димы Яковлева». Сперва Волкова пыталась уйти от ответа, заявив, что не готова обсуждать «никакие законы» и «какие‑то глобальные моменты», но затем выяснилось, что она не знает, о чем этот документ.

Собчак обманула певицу, сказав, что «закон Димы Яковлева» связан с уличным футболом в небольших городах. Артистка поверила ведущей и заявила, что согласна с ним.