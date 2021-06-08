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Юлия Волкова поверила Собчак, что «закон Димы Яковлева» — про футбол, и поддержала его

Семён Гудошников
Сегодня в 17:11

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова, которая участвовала в праймериз «Единой России», но не прошла их, приняла участие в программе Ксении Собчак. Фильм «„Тату“: 20 лет спустя! Главная российская группа в мире» вышел на ее ютьюб-канале 8 июня.

Во время интервью Собчак поинтересовалась у Волковой, согласна ли она с политикой партии, на что та ответила: «Не во всем». Тогда ведущая спросила, как экс-солистка «Тату» относится к «закону Димы Яковлева». Сперва Волкова пыталась уйти от ответа, заявив, что не готова обсуждать «никакие законы» и «какие‑то глобальные моменты», но затем выяснилось, что она не знает, о чем этот документ.

Собчак обманула певицу, сказав, что «закон Димы Яковлева» связан с уличным футболом в небольших городах. Артистка поверила ведущей и заявила, что согласна с ним.

Собчак: Ты знаешь, о чем «закон Димы Яковлева»?

Волкова: О чем?

Собчак: Это закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть. Ты согласна с этим?

Волкова: Согласна. Если дети играют в футбол там, где есть машины, это опасно.

Ведущая также поинтересовалась, как Волкова относится к закону о гей-пропаганде. Артистка призналась, что образами лесбиянок участницы «Тату» обманывали людей. Она отметила, что эта роль была создана продюсером группы и в то же время у Волковой рождались дети.

«Я нейтральна, я считаю, что это выбор каждого человека, и не хочу никого осуждать. Но я за полноценную семью, где есть мама, есть папа и где рождаются дети», — сказала Волкова.

Закон Димы Яковлева» был принят в России в декабре 2012 года. Он ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. Документ стал ответом на «закон Магнитского» (антироссийский санкционный список) и получил название в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле.

В конце апреля экс-солистка «Тату» подала документы для участия в праймериз «Единой России» в Ивановской области. В первом предвыборном видео она заявила, что знает о проблемах региона — высоком уровне коррупции, разрухе и снижении уровня жизни.

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