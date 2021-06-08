Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова, которая участвовала в праймериз «Единой России», но не прошла их, приняла участие в программе Ксении Собчак. Фильм «„Тату“: 20 лет спустя! Главная российская группа в мире» вышел на ее ютьюб-канале 8 июня.
Во время интервью Собчак поинтересовалась у Волковой, согласна ли она с политикой партии, на что та ответила: «Не во всем». Тогда ведущая спросила, как экс-солистка «Тату» относится к «закону Димы Яковлева». Сперва Волкова пыталась уйти от ответа, заявив, что не готова обсуждать «никакие законы» и «какие‑то глобальные моменты», но затем выяснилось, что она не знает, о чем этот документ.
Собчак обманула певицу, сказав, что «закон Димы Яковлева» связан с уличным футболом в небольших городах. Артистка поверила ведущей и заявила, что согласна с ним.
Ведущая также поинтересовалась, как Волкова относится к закону о гей-пропаганде. Артистка призналась, что образами лесбиянок участницы «Тату» обманывали людей. Она отметила, что эта роль была создана продюсером группы и в то же время у Волковой рождались дети.
«Я нейтральна, я считаю, что это выбор каждого человека, и не хочу никого осуждать. Но я за полноценную семью, где есть мама, есть папа и где рождаются дети», — сказала Волкова.
Закон Димы Яковлева» был принят в России в декабре 2012 года. Он ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. Документ стал ответом на «закон Магнитского» (антироссийский санкционный список) и получил название в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле.
В конце апреля экс-солистка «Тату» подала документы для участия в праймериз «Единой России» в Ивановской области. В первом предвыборном видео она заявила, что знает о проблемах региона — высоком уровне коррупции, разрухе и снижении уровня жизни.