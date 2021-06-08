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Ural Music Night анонсировал еще семь площадок проведения фестиваля электронной музыки

Виктория Шанина
Сегодня в 17:07

Организаторы фестиваля Ural Music Night объявили семь сцен, на которых пройдет ивент. Кроме уже анонсированных электронных площадок на «Екатеринбург-арене» (United Drum & Bass Community Spot и «Голос электроники»).

ГЦСИ

Одной из площадок станет двор Государственного центра современного искусства. Вечер будет посвящен альтернативной электронике от уфимского лейбла Shymtau и его друзей. Также выступят Somerset, AIIID, Терпение и Vanya Limb.

Maccheroni

В кафе Maccheroni прозвучит современная электронная музыка от восьми русских диджеев и музыкантов. На площадке выступят Виталий Willy Commy, Дмитрий Sonik-D, Артем Григорьев и Александр Бушманов (DJ-дуэт Mackeeperz), Андрей Karaka, Сергей Leman, Сергей Лозовой (DJ SL) и Евгений Свалов (проект 4Mal).

Дом Маклецкого

Особенно спокойная атмосфера будет царить в Доме Маклецкого. Прозвучат скрипка, электронные инструменты и приятное инди.

«Чаща»

В камерном зале ресторана «Чаща» будет играть эмбиент и хаос. Музыку предоставит челябинский проект Kosmo People.

Дом Метенкова

Во дворе Дома Метенкова планируются танцы и коктейли. За музыку будут отвечать DJs Fantastic Fresh, ElectroGorilla, Ural_massif и Dёnis.

The Roof

Площадка The Roof в Музее истории Екатеринбурга поменяла концепцию. Ранее здесь звучало традиционное хоровое пение, а теперь выступают электронные исполнители. Выступят диджеи Ferabyte, Wonder’S и E.V., участница Ural Music Camp Marine Manasian, Leo Somna Music, Delta Omega и другие.

Momo Panasian Kitchen

В гастробаре Momo намечаются напитки, танцы и музыкальное сопровождение от Zarine, Djinn City и DJ Кристины Дворной.

Ранее Ural Music Night анонсировал выступления на стилобате «Ельцин-центра». Подробную информацию можно найти по ссылке.

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