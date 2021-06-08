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Киноклуб «Афиша» покажет культовый фильм Мартина Скорсезе «Таксист»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:49

20 июня в рамках киноклуба «Афиша» пройдет показ картины Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года. В прокате кинотеатров фильм появится только 24 июня.

Ветеран вьетнамской войны работает таксистом в Нью-Йорке в ночную смену. Он одинок и вынужден постоянно наблюдать за жестокостью этого города. Мужчине надо выплеснуть накопившиеся эмоции, и после знакомства с проституткой решает расправиться с теми, кто наживается на торговле живым товаром.

Показ пройдет 20 июня в 16:00 в кинотеатре «Формула Кино Европа». Фильм представит Денис Виленкин, кинокритик «Афиши» и SRSLY, после просмотра он обсудит «Таксиста» со зрителями.

Билеты можно купить по ссылке.

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