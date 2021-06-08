Киноклуб «Афиша» покажет культовый фильм Мартина Скорсезе «Таксист»

20 июня в рамках киноклуба «Афиша» пройдет показ картины Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года. В прокате кинотеатров фильм появится только 24 июня.

Ветеран вьетнамской войны работает таксистом в Нью-Йорке в ночную смену. Он одинок и вынужден постоянно наблюдать за жестокостью этого города. Мужчине надо выплеснуть накопившиеся эмоции, и после знакомства с проституткой решает расправиться с теми, кто наживается на торговле живым товаром.