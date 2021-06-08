Студенты «Антон тут рядом» и профессиональные танцовщики выступят на сцене Александринки

Фонд поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» и танц-драматург Алевтина Грунтовская создали танцевальный перформанс «По пути». Его покажут на Вечере хореографических работ инклюзивных мастерских «Включенное движение» в Александринском театре. Показ пройдет 11 июня в 19.00, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

В постановке примут участие четыре студента фонда, подростка с аутизмом, и четыре танцовщика. Перформанс создан при поддержке Studio Context прима-балерины Дианы Вишневой.

Своеобразной рамкой перформанса является идея об абстрактном герое, который приземлился в неизвестное ему пространство. Подопечные фонда вместе с артистами и в присутствии зрителей будут знакомиться со сценическим пространством и движениями своего тела.

«Нам удалось погрузиться не только в танцевальную деятельность в этом проекте, но и встретиться с психологическим аспектами в коммуникации с ребятами. Это — особые моменты, которые составляли нашу работу. Как помочь ребятам присвоить то, что еще не было твоим, как объяснить тот или иной переход или принцип движения — что‑то новое, с чем мы все встретились» — отметила Грунтовская.

Музыку для проекта создала диджей Naya — в основу композиции для перформанса лег один из ее техно-треков. Идея сотрудничества возникла, когда Naya участвовала в зимнем курсе Грунтовской в Studio Context.

Билеты на перформанс можно купить здесь.