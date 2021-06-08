перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роскомнадзор проверит трансляцию премии «Муз-ТВ» на предмет гей-пропаганды 16:41
Variety назвал 12 российских актеров, режиссеров и сценариста, готовых к выходу на мировую арену 16:37
На Хлебозаводе № 9 откроется лагерь уличной культуры Red Bull BC One Camp 15:52
Киноклуб «Афиша» покажет культовый фильм Мартина Скорсезе «Таксист» 15:49
Студенты «Антон тут рядом» и профессиональные танцовщики выступят на сцене Александринки 15:43
Кадр из сериала «Поза» «Половое воспитание», «Элита» и «Поза»: 10 сериалов на Netflix к Месяцу прайда
«Половое воспитание», «Элита» и «Поза»: 10 сериалов на Netflix к Месяцу прайда 15:14
Меню в российских ресторанах подорожало до 15% из‑за роста цен на продукты 15:12
Россия заняла четвертое место в мире в рейтинге по уровню депрессии и тревожности 14:46
Сайты крупнейших мировых СМИ, а также Reddit, GitHub и Twitter перестали работать 14:24
«Дикая мята» сделает скидки на билеты для вакцинированных гостей фестиваля 13:56
На фестивале «Архстояние» современные художники нарисуют портреты гостей 13:16
official_yung_trappa/Instagram Кизару опубликовал переписку, в которой Yung Trappa обвиняют в изнасилованиях и вымогательстве
Кизару опубликовал переписку, в которой Yung Trappa обвиняют в изнасилованиях и вымогательстве 13:05
В США конгрессмен случайно выложил пароль от Gmail. Он состоит в комитете по кибербезопасности 12:02
В России выявили 9977 случаев коронавируса за сутки 11:26
Главу Бурятии оштрафовали из‑за пикника на майских праздниках 11:11
Работники Apple слили интимные фото клиентки. Компания выплатила ей несколько миллионов долларов 10:49
Шойгу пришел с внеплановой проверкой в московский военкомат и отчитал за отсутствие компьютеров 10:34
Aleksey Polyakov/Flickr Профсоюзы попросили Путина вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Профсоюзы попросили Путина вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам 10:02
Сына экс-гендиректора Petropavlovsk объявили в федеральный розыск 9:50
Против бывшего директора «Открытой России» возбудили еще одно дело 8:50
Отключить рекламу

Студенты «Антон тут рядом» и профессиональные танцовщики выступят на сцене Александринки

Семён Гудошников
Сегодня в 15:43

Фонд поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» и танц-драматург Алевтина Грунтовская создали танцевальный перформанс «По пути». Его покажут на Вечере хореографических работ инклюзивных мастерских «Включенное движение» в Александринском театре. Показ пройдет 11 июня в 19.00, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

В постановке примут участие четыре студента фонда, подростка с аутизмом, и четыре танцовщика. Перформанс создан при поддержке Studio Context прима-балерины Дианы Вишневой.

Своеобразной рамкой перформанса является идея об абстрактном герое, который приземлился в неизвестное ему пространство. Подопечные фонда вместе с артистами и в присутствии зрителей будут знакомиться со сценическим пространством и движениями своего тела.

«Нам удалось погрузиться не только в танцевальную деятельность в этом проекте, но и встретиться с психологическим аспектами в коммуникации с ребятами. Это — особые моменты, которые составляли нашу работу. Как помочь ребятам присвоить то, что еще не было твоим, как объяснить тот или иной переход или принцип движения — что‑то новое, с чем мы все встретились» — отметила Грунтовская.

Музыку для проекта создала диджей Naya — в основу композиции для перформанса лег один из ее техно-треков. Идея сотрудничества возникла, когда Naya участвовала в зимнем курсе Грунтовской в Studio Context.

Билеты на перформанс можно купить здесь.

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Диана Вишнева
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить