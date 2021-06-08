«Кинолог? Назови все фильмы»: в российском твиттере возродили давно забытый мем

В твиттере не только спорят о политике и обсуждают новостную повестку, но и возрождают давно забытые мемы. Российские пользователи вспомнили шутку, построенную на разном значении близких по звучанию слов.

Вы наверняка не раз натыкались на мемы в стиле «Кинолог? Назови все фильмы». Такие шутки известны со времен анекдотов, но в сети стали обретать популярность этой весной. Они собирают тысячи лайков и ретвитов, а пользователи благодарят авторов за поднятое настроение.

Мы нашли лучшие подобные твиты — такую игру слов вы еще не видели!