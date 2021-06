На Хлебозаводе № 9 откроется лагерь уличной культуры Red Bull BC One Camp

С 11 по 13 июня на Хлебозаводе № 9 в Москве расположится открытый лагерь уличной культуры Red Bull BC One Camp. Там пройдет крупнейший в мире чемпионат по брейкингу, рассказали «Афише Daily» организаторы.

В программе лагеря заявлены открытые мастер-классы про уличную культуру, танцевальные и музыкальные баттлы и джемы, призванные познакомить жителей столицы с хип-хопом.

На площадке состоится российский финал чемпионата по брейкингу Red Bull BC One Cypher. Из 16 би-боев и 8 би-герлс, победивших на всероссийских турах и отобранных на Last Chance Cypher в рамках лагеря, определят двух лучших в результате баттлов по олимпийской системе «на вылет». Двое победителей российского сайфера отправятся представлять страну на мировой финал Red Bull BC One в Польшу осенью этого года.

