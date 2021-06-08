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Сайты крупнейших мировых СМИ, а также Reddit, GitHub и Twitter перестали работать

Семён Гудошников
Сегодня в 14:24

В работе сайтов крупнейших мировых СМИ, а также ряда интернет-платформ наблюдаются сбои. По данным Down Detector, проблема коснулась Twitter, Reddit, GitHub, Twitch, Spotify, Stack Overflow, Vimeo, eBay и Shopify.

Среди СМИ сбои наблюдаются у The Guardian, Би-би-си, The New York Times, Financial Times, BuzzFeed News и CNN.

Некоторые из неработающих сайтов выдают ошибку 503. Она означает, что сервер, на котором базируется ресурс, не может обработать новые запросы к базе данных.

Financial Times сообщает, что проблема связана с массовым сбоем у CDN-провайдера Fastly, который предоставляет ресурсам облачную инфраструктуру. В компании подтвердили сбой и запустили внутреннее расследование.

Как отмечают в Techcrunch, примерно через час после начала сбоя проблема была решена. Сайты, на которые не получалось зайти, теперь загружаются нормально. В Fastly пока не уточнили, с чем именно был связан сбой.

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