Меню в российских ресторанах подорожало до 15% из‑за роста цен на продукты

Цены в российских ресторанах за год выросли в среднем на 10−15% из‑за подорожания продуктов, издержек на персонал и трат на логистику. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис по доставке еды Catery.

В компании подсчитали, что крупные сети ресторанов повысили цены блюд на 10%. Среди поставщиков сервиса — «Шоколадница», «Ваби Саби», «Андерсон», «Праймбиф Бар» и другие сети заведений. Больше всего закупочные цены подскочили на фрукты, овощи, рыбу, морепродукты, импортные сыры — в среднем на 20%. Цены на макаронные изделия, муку и крупы остались почти без изменений.

Сеть кафе Cinnabon увеличила цены примерно на 10%, поделился операционный директор компании Денис Журавлев. Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов рассказал, что на рентабельные позиции в меню решено не повышать цены, а новую индексацию цен проведут ближе к осени.

По словам совладельца сети «Теремок» Михаила Гончарова, параллельно с ежемесячным ростом цен в 1−2 рубля проводят индексацию зарплат сотрудников. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров уточнил, что текущие цены могут сохраняться до конца летнего сезона, а уже после будет понятна необходимость пересмотра стоимости.

Крупным сетям пока удается сдерживать цены за счет оптовых закупок, однако если продукты будут дорожать и дальше, то им придется последовать примеру небольших заведений, где стоимость блюда может вырасти на 20%.

О подорожании меню рестораторы предупреждали в марте. Сэкономить пытались на салфетках и пластиковых столовых приборах более низкого качества.