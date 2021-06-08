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На фестивале «Архстояние» современные художники нарисуют портреты гостей

Виктория Шанина
Сегодня в 13:16

Музей AZ проведет перформанс «Рисуем лично» на фестивале «Архстояние». Современные художники нарисуют портреты гостей, рассказала «Афише Daily» пресс-служба арт-парка Никола-Ленивец, на территории которого пройдет мероприятие.

Гости фестиваля смогут попасть в шатер музея и попробовать себя в позировании художникам. Портреты создадут Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов. Материалы и цвет картины они будут выбирать отдельно для каждого желающего.

Перформанс пройдет на второй день «Архстояния» — 24 июля. Участие бесплатное, количество участников ограничено длиной светового дня. Картину можно будет забрать себе.

«Архстояние» — это международный фестиваль ландшафтных объектов, в этом году пройдет с 23 по 25 июля. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представит проект «Русское идеальное», а художник Владимир Наседкин при поддержке Музея AZ — «Пьяный забор». Также появятся работы победителей открытого конкурса — Василисы Прокопчук и Евгения Брагина.

Билеты можно найти на сайте. В ближайшее время ожидается подорожание.

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