Кизару опубликовал переписку, в которой Yung Trappa обвиняют в изнасилованиях и вымогательстве

Кизару в своем инстаграме выложил скриншоты переписки, в которых подписчица заявила, что рэпера Yung Trappa обвиняют как минимум в двух изнасилованиях. По ее словам, он также «с угрозами требовал деньги у девушек и совращал несовершеннолетних».
Девушка рассказала, что Владислав Ширяев (настоящее имя Yung Trappa) приставал и к ней, угрожал ударить и предлагал наркотики, когда ей не было 18 лет. Она давала ему деньги после звонков с угрозами.
Подписчица также отправила запись телефонного разговора якобы с Ширяевым. «Мне кажется или ты хотела мне помочь? Финансово», — спрашивает собеседник.
В начале февраля Yung Trappa вышел на свободу после 5,5 лет в заключении. Его обвиняли по 228-й статье УК РФ о хранении и распространении наркотиков.
В интервью «Вписке» он заявил, что Кизару сдал его Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Сейчас он уверен, что слушать Кизару будут не многие, потому что после таких проступков рэперы «не заслуживают даже шанса на выпуск музыки в этом жанре». Ширяев пояснил, что «это расходится с ценностями и идеологией, которую несет наша рэп-культура, трэп-культура».