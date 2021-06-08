Кизару опубликовал переписку, в которой Yung Trappa обвиняют в изнасилованиях и вымогательстве

Кизару в своем инстаграме выложил скриншоты переписки, в которых подписчица заявила, что рэпера Yung Trappa обвиняют как минимум в двух изнасилованиях. По ее словам, он также «с угрозами требовал деньги у девушек и совращал несовершеннолетних».

Девушка рассказала, что Владислав Ширяев (настоящее имя Yung Trappa) приставал и к ней, угрожал ударить и предлагал наркотики, когда ей не было 18 лет. Она давала ему деньги после звонков с угрозами.