«Половое воспитание», «Элита» и «Поза»: 10 сериалов на Netflix к Месяцу прайда

Июнь традиционно считается Месяцем прайда. По этому поводу мы собрали 10 сериалов на Netflix с участием ЛГБТК-сообщества. Они не только искренние — местами юмористические, а местами трагичные, — но и образовательные. Затрагивая проблемы дискриминации, гомофобии и принятия себя, они раскрывают почти все аспекты квирности. «Половое воспитание» В центре сюжета 16-летний старшеклассник Отис, чье сексуальное пробуждение еще только начинается. Отис воспитывается матерью-одиночкой Джин, практикующим сексологом. Его одноклассница Мэйв замечает, что он, живя с мамой, подхватил многое из ее знаний, и предлагает открыть свою собственную «сексуальную клинику», взимая плату со своих сокурсников за советы по их романтическим интересам. Это шоу заглядывает во все закоулки секса, освещая гомосексуальность, бисексуальность, пансексуальность, асексуальность, мастурбацию, фетиши, гетеросексуальность и многое другое.

«Голливуд» Действие сериала Райана Мерфи и Иэна Бреннана происходит в Золотом веке Голливуда и рассказывает о группе начинающих актеров и кинематографистов, которые пытаются пробиться в индустрию после Второй мировой войны. «Голливуд» раскрывает правду о несправедливых системах и предубеждениях индустрии развлечений в отношении расы, пола и сексуальности.

«Оранжевый — хит сезона» Сюжет рассказывает о Пайпер Чапман, которую сажают в женскую тюрьму на 15 месяцев за пособничество своей бывшей возлюбленной Алекс Воуз. Преступление произошло за 10 лет до начала сериала, и в это время Пайпер перешла к спокойной, законопослушной жизни. Ее внезапное и неожиданное обвинение серьезно нарушает отношения с женихом, семьей и друзьями. Уже в тюрьме она встречает свою бывшую подружку. Однако бисексуальность Пайпер — далеко не единственная ЛГБТ-сюжетная линия в шоу. Наташа Лионн и Самира Уайли играют лесбиянок, Руби Роуз — гендерфлюида, а Лаверн Кокс играет трансгендерную девушку Софию.

«Элита» Испанский подростковый триллер рассказывает об учениках в Лас-Энсинас, эксклюзивной средней школе, где учатся дети из самых богатых семей. Из многих любовных связей в сериале Омар и Андер —фавориты фанатов. Их сюжетная линия наполнена драматизмом, поскольку эти двое борются за то, чтобы быть вместе перед лицом гомофобных родителей Омара.

«Поза» Шоу Райана Мерфи вращается вокруг культурной сцены драг-болла в 80-х и 90-х годах. Шоу раскрывает такие проблемы, как дискриминация, гомофобия, СПИД, а также вводит зрителей в блестящий мир драг-моды и акробатических танцев.

«Особенный» Шоу Райана О’Коннелла, основанное на его мемуарах «Я особенный». Сериал о молодом гомосексуале с церебральным параличом Райане, который мечтает наконец-то начать жить так, как он хочет. В первом сезоне он теряет девственность с секс-работницей, а во втором сезоне начинает свой первый роман. Сражаясь одновременно с гомофобией и эйблизмом, шоу подбрасывает зрителям новую пищу для размышлений.

«Натурал глазами гея» Американский реалити-сериал, выпущенный на Netflix 7 февраля 2018 года. Шоу рассказывает о пяти геях, которые берут на себя почти все сферы жизни участников проекта, меняя не только их внешность, но и то, как они себя чувствуют.

«Хрупкие создания» Действие сериала разворачивается в Чикагской балетной школе. В главных ролях настоящие танцоры, а не актеры с каскадерами. В центре драмы находится молодой танцор Шейн, который спит со своим соседом по комнате Ореном Ленноксом. Сериал показывает невероятные пируэты талантливых артистов и ехидную закулисную драму.

«Восьмое чувство» Научно-фантастическая драма Лилли и Ланы Вачовски о восьми незнакомцах, которые связаны психически и эмоционально. Одна из восьми, Номи, является транс-активисткой и блогером, ее играет транс-актриса Джейми Клейтон.