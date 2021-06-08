В России выявили более 9 977 случаев коронавируса за сутки

В России выявили 9 977 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 548 заражений больше, чем вчера .

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 145 843. За последние сутки вылечились 8 883 человека, за все время — 4 752 085. За сутки умерли 379 заболевших, за весь период — 124 496.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 173,6 млн человек, 3,7 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,3 млн), на втором — Индия (28,9 млн). За ними идут Бразилия (16,9 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн).