Работники Apple слили интимные фото клиентки. Компания выплатила ей несколько миллионов долларов

Сотрудники официального сервисного центра Apple в США опубликовали интимные фото клиентки в Facebook. Инцидент произошел еще в 2016 году, но только сейчас его придали огласке, сообщает The Telegraph.

Студентка из университета Орегона отдала свой iPhone на ремонт в сервис Apple в Калифорнии. Им занялись двое работников, которые нашли в фотопленке интимные снимки и видео, а затем выложили на ее же страницу в соцсети.

Девушка обратилась к адвокатам, которые угрожали подать в суд иск о вторжении в частную жизнь и причинении морального вреда. В ходе внутреннего расследования Apple выявила нарушение и уволила сотрудников.

Компания выплатила «многомиллионную» компенсацию. Кроме того, Apple потребовала полной конфиденциальности дела из‑за опасений, что огласка может привести к «значительному ущербу для бизнеса». После инцидента технологический гигант «продолжил ужесточать» правила работы с сотрудниками.

В 2019 году на Apple вновь обвинили в нарушении права на неприкосновенность личной жизни. Против компании подали коллективный иск за прослушивание частных разговоров пользователей Siri.