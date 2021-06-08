Сына экс-гендиректора Petropavlovsk объявили в федеральный розыск

Сын основателя и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского Алексей объявлен в федеральный розыск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на базу розыска Министерства внутренних дел России.

Сообщается, что Алексей Павлович Масловский 1979 года рождения объявлен в розыск на основании статьи Уголовного кодекса России. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

В декабре 2020 года Павел Масловский был задержан по обвинению в растрате 95 млн руб. Речь идет о хищении в 2018 году финансовых активов «акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи».

Дело возбуждено по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Максимальное наказание — 10 лет заключения. Масловский свою вину не признает.