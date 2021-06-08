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Профсоюзы попросили Путина вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:02

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился к Владимиру Путину с просьбой возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. Письмо к президенту опубликовали на сайте ФНПР.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — следует из обращения Шмакова.

Глава ФНПР подчеркнул, что правительство не одобрило ни один законопроект и не стало вносить в Госдуму собственный. В декабре 2020 года Шмаков обсудил индексацию пенсий с Путиным, на что второй поручил правительству до 1 февраля представить предложения. В назначенный срок их передали в администрацию президента.

Глава организации отметил, что «затянувшаяся пауза» с исполнением поручения не позволяет улучшить материальное положение «многих тысяч пенсионеров».

Индексацию пенсий для этой категории граждан отменили в 2016 году, чтобы уменьшить дефицит Пенсионного фонда. Заявлялось, что это временная мера — без уточнения сроков. Раз в год работающим пенсионерам перерасчитывают выплаты, отталкиваясь от взносов работодателя.

Согласно данным Росстата, к началу этого года работали 8,9 (20,7%) млн пенсионеров. В 2016 году их было 15,3 (35,7%) млн человек.

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