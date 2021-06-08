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Против бывшего директора «Открытой России» возбудили еще одно дело

Виктория Шанина
Сегодня в 8:50

В отношении экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова возбудили новое дело. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на юриста «Правозащиты открытки» Анастасию Буракову.

Речь идет об административном деле из‑за невнесения организации «Открытый Петербург»* в список иноагентов. Пивоварову может грозить штраф до 300 тыс. рублей.

«На Пивоварова завели административное дело о невнесении организации в список иноагентов. Он был учредителем организации „Открытый Петербург“, которую еще полгода назад признали иноагентом. И вот сейчас прилетел протокол. Само решение о включении организации в реестр мы сейчас обжалуем», — рассказала Буракова.

27 мая Андрей Пивоваров объявил о прекращении деятельности «Открытой России». Общественную организацию ликвидировали во избежание уголовного преследования.

31 мая экс-директора «Открытой России» задержали в петербургском аэропорту Пулково. По его словам, он планировал поехать на отдых. Мужчина «взял билеты, прошел все контроли, и когда самолет уже стал выруливать на взлет, его вернули».

2 июня суд арестовал Пивоварова в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Ему была назначена самая строгая мера пресечения — лишение свободы на два месяца.

*«Открытый Петербург» включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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