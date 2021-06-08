Билли Портер вместе с брендом Jimmy Choo представил гендерно-нейтральную коллекцию обуви

В линейку вошли мокасины, туфли-лодочки, ботинки на устойчивом каблуке, а также ботильоны на шпильке. Все модели представлены в самых разных размерах вплоть до 45-го. Коллекцию дополняют сумки-клатчи в двух цветах.

Американский актер Билли Портер , известный по сериалу «Поза», представил гендерно-нейтральную коллекцию обуви. Он разработал ее вместе с креативным директором бренда Jimmy Choo Сандрой Чой в честь месяца прайда.

Коллекция будет благотворительной. Деньги от продаж направят в благотворительную организацию The Trevor Project — она помогает представителям ЛГБТК-сообщества справиться с суицидальными мыслями.

Недавно Билли Портер рассказал, что живет с положительным ВИЧ-статусом уже 14 лет. Актер признался, что раньше не говорил о своей болезни из‑за опасений за карьеру. Также Портер не хотел расстраивать мать, но после начала пандемии нашел в себе силы на разговор с ней.