В Великобритании пользователи дейтинг-приложений получат бонусы за прививки от COVID-19

В Великобритании пользователи приложений для знакомств получат бонусы за прививки от COVID-19. Это произойдет в рамках кампании в поддержку вакцинации. Об этом сообщили на сайте британского правительства.

В профилях появятся отметки, которые укажут на наличие у пользователя прививки от коронавируса. Для владельцев таких аккаунтов откроются новые функции, например, суперлайки или тематические наклейки.

К кампании присоединятся такие приложения как Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime и Muzmatch. В Bumble появится также возможность рассказать о своих взглядах на ношение масок, социальное дистанцирование и посещение людных мест во время пандемии.

«Мы знаем, что одинокие люди хотят взять контроль над своей личной жизнью в начале лета. Разговор о COVID уже в уме у двух из трех человек на Bumble, поэтому важно сделать более простым поиск комфорта и безопасности на свидании», — сказала вице-президент Bumble по Европе Наоми Уокленд.