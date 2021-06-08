В Карелии сгорела церковь из фильма Павла Лунгина «Остров»

В карельском селе Рабочеостровск сгорела церковь из фильма Павла Лунгина «Остров». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Здание церкви, перестроенное из старой деревянной избы, загорелось 7 июня около 17.38 по московскому времени. Очевидцы вызвали спасателей — им удалось потушить пожар к 19.10. Постройка успела к этому времени сгореть практически полностью.