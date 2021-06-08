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В Карелии сгорела церковь из фильма Павла Лунгина «Остров»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:47

В карельском селе Рабочеостровск сгорела церковь из фильма Павла Лунгина «Остров». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Здание церкви, перестроенное из старой деревянной избы, загорелось 7 июня около 17.38 по московскому времени. Очевидцы вызвали спасателей — им удалось потушить пожар к 19.10. Постройка успела к этому времени сгореть практически полностью.

Судя по фотографиям, полностью утрачены крыша, купол и колокольная башенка. Пострадавших при пожаре не было. Его причины пока неизвестны, ущерб устанавливается.

«Горело бесхозное строение, двухэтажная постройка, там никто не живет. Из‑за того, что там снимали фильм, строение известное», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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