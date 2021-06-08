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Кэри Маллиган и Зои Казан сыграют журналистов, которые разоблачили Харви Вайнштейна

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:33

Актрисы Кэри Маллиган и Зои Казан сыграют репортеров The New York Times Меган Туохи и Джоди Кантор, которые расследовали сексуальные преступления кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщил The Guardian.

Фильм будет основан на бестселлере Туохи и Кантор «Она сказала: раскрывая историю сексуальных домогательств, которая помогла разжечь движение». В книге подробно рассказывается о работе журналисток над статьей, приведшей к аресту Вайнштейна.

За свой материал авторы получили Пулитцеровскую премию. Фильм, как сообщает издание, будет поставлен в духе драмы «В центре внимания» и картин, посвященных Уотергейтскому скандалу. Режиссером проекта выступит Мария Шрейдер, автор сериала «Неортодоксальная».

Сценарий картины разработает британский драматург Ребекка Ленкевич, известная по «Иде» и «Неповиновению». Для Казан и Маллиган фильм станет не первой совместной работой. Ранее актрисы играли вместе в бродвейском спектакле «Чайка».

Скандал с обвинениями Вайнштейна в домогательствах разгорелся осенью 2017 года. С тех пор уже более 80 женщин заявили о приставаниях и даже насилии со стороны Вайнштейна. В марте 2020 года продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы.

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