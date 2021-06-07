Дэнни Эльфман рассказал, что сочинил саундтрек к «Бэтмену» в туалете самолета. И напугал стюардесс!

Композитор Дэнни Эльфман, известный как автор саундтреков к «Симпсонам», «Отчаянным домохозяйкам» и «Кошмару перед Рождеством», рассказал о работе над музыкой к фильму «Бэтмен» 1989 года в подкасте WTF.

Эльфман признался, что сочинил культовую мелодию к картине Тима Бертмона в туалете самолета во время полета из Лондона в Лос-Анджелес. По словам композитора, идея о музыке пришла ему в самый неподходящий момент.

«По дороге домой меня, черт возьми, осеняет. И это было как‑то так… Что же мне делать? Я же в Боинге-747. Как мне что‑либо сделать? Я ведь забуду все. Я приземлюсь, они сыграют какую‑нибудь дурацкую песню Битлов — и я все забуду», — рассказал о своих мыслях музыкант.

У Эльфмана на борту был диктофон, он и помог композитору записать саундтрек. Правда, чтобы сделать это, музыканту пришлось несколько раз запираться в туалете и напевать только что придуманную мелодию.

«Я начинаю бегать в туалет и возвращаться на свое место, и думать, думать. Десять минут спустя снова иду в туалет. Затем обратно на свое место, и опять в туалет, потому что я не мог записывать музыку возле парня, сидящего рядом со мной», — пояснил Эльфман.

Поведение композитора, как он утверждает, всерьез встревожило стюардесс. Они начали уточнять, все ли в порядке с мужчиной, а Эльфману в ответ пришлось заверять, что он не замышляет ничего дурного. Стюардессы, как считает музыкант, не поверили ему.

«Они, вероятно, думали, что же он там делает так часто. Он не может ходить в туалет так часто. Этого не может быть. Что же он там делает? А я фрагмент за фрагментом работал над партитурой для „Бэтмена“», — сказал композитор.

Ранее Эльфман заявлял, что «вполне доволен» получившимся саундтреком, но разочарован тем, как музыка была использована в фильме. Эльфмана расстроила озвучка ленты — по его мнению, она была сделана старомодно и из‑за этого в картину не вошла часть многоканальной записи.