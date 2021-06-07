Присяжные оправдали сына экс-главы правительства Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО

В Москве коллегия присяжных заседателей оправдала Муртузали Меджидова — сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова — по делу об убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы весной 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Шамиля Яндарбаева.

За оправдание Меджидова проголосовали пять из шести присяжных. Его освободили в зале Никулинского суда Москвы. 8 июня должно пройти еще одно заседание суда, на котором будет обсуждаться вердикт присяжных, рассказал второй адвокат Магомед Эсендиров.

За несколько дней до заседания мать погибшей Жанна Ахметова рассказала у себя в инстаграме, что судья, рассматривающий дело об убийстве ее дочери, «крайне поддерживает сторону Меджидова, удовлетворяет почти 80% их ходатайств, не перебивает их, дает им все сказать», а из заявлений и ходатайств потерпевшей принимает только 30-40%.

В апреле 2018 года 21-летняя студентка из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО. Девушку госпитализировали, и спустя три недели она скончалась в больнице.

Очевидцы рассказывали, что перед инцидентом студентка поссорилась со своим молодым человеком — Муртузали Меджидовым. Тогда было возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

Спустя два года после смерти девушки Муртузали Меджидова задержали и арестовали. Впоследствии ему было предъявлено обвинение в убийстве.