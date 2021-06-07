«Сбер» разрешил сотрудникам брать годовой неоплачиваемый отпуск

Сотрудникам «Сбера» разрешили уходить в долгосрочный неоплачиваемый отпуск в случае, если им требуется «карьерный тайм-аут». Об этом компания сообщила на своем сайте.

Отдохнуть можно будет на протяжении месяца или даже года, это максимальный разрешенный срок. Отпуск, как обещают в банке, не повлияет на профессиональную деятельность сотрудника. После саббатикала он вернется на свою прежнюю должность.

«В этот период сотрудник сможет реализовать свои планы: пройти обучение, запустить стартап, написать научную работу или просто отдохнуть. Саббатикал может длиться от 1 до 12 месяцев, прервать его можно в любой момент», — пояснили в компании.

«Саббатикал становится новым трендом — наша жизнь не состоит на 100 процентов из работы, поэтому иногда важно сделать паузу и попробовать что‑то новое, на что раньше не хватало времени. А после отпуска сотрудник сможет приступить с новыми силами к работе», — рассказала старший вице-президент, руководитель блока HR «Сбера» Наталья Дудина.

Кроме того, «Сбер» разрешит сотрудникам работать удаленно в течение трех месяцев ежегодно. При дистанционном режиме у служащих банка сохранятся все корпоративные льготы, в том числе ДМС, правда только если они будут жить в России.