Переживание разлуки в новом клипе Wolf Alice «The Beach»

В ролике вокалистка Элли Роуселл переживает расставание с близким человеком. Она возвращается домой, принимает ванну со свечами, выкуривает сигарету, а потом ложится в постель и начинает плакать.

Британская рок-группа Wolf Alice выпустила клип на песню «The Beach». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Трек «The Beach» вошел в третий студийный альбом группы «Blue Weekend», релиз которого состоялся на прошлой неделе. Всего на пластинке 11 треков, работа над ними началась еще в 2019 году, после возвращения Wolf Alice с гастролей.

Рецензию «Афиши Daily» на альбом «Blue Weekend» читайте здесь.