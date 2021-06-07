Политик Гудков покинул Россию, актера Калюжного обвинили в насилии и другие новости дня

Политик Дмитрий Гудков уехал на Украину. Его решение покинуть страну связано с поступающими угрозами в адрес родных и рисками уголовного преследования вплоть до ареста.

Юристка Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак за вопрос «На какую панель вы пришли?», сказанный в ее адрес на ПМЭФ. Девушка утверждает, что это нанесло урон ее репутации, и требует от Собчак 50 млн рублей компенсации.

Юлия Цветкова — девушка Глеба Калюжного — обвинила актера в избиениях. По ее словам, это не первый раз, когда он поднял на нее руку. Сам Калюжный обвинения отрицает.

Полицейским разрешили останавливать автомобили с мигалками. Причин для этого может быть несколько: пассажиров подозревают в ДТП, машина могла использоваться в противоправных целях, проводятся мероприятия по предупреждению аварий.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков выставил на продажу книгу о Цезаре с автографом Павла Дурова. Вырученные деньги он собирается потратить на информирование школьников о цифровых угрозах.

Лидеры правого движения разглядели гей-пропаганду в новой работе арт-сообщества «Явь» и подали на художников заявления в МВД и прокуратуру. Все из‑за радужного поп-ита.

В России третий день подряд выявляют более 9000 случаев COVID-19, на этот раз — 9429. Общее число зарегистрированных пациентов с коронавирусом увеличилось до 5 135 866.

Глава Amazon Джефф Безос в следующем месяце отправится в космос вместе со своим братом. Он мечтал об этом с детства.

Принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Пользователи твиттера нашли в ее имени отсылки к «Гарри Поттеру».

Документалка «Добро пожаловать в Чечню» стала лауреатом телевизионной премии BAFTA в номинации «Лучший международный проект». Фильм рассказывает о преследовании представителей ЛГБТК-сообщества в Чечне.

Netflix купил права на документальный фильм Ксении Собчак про скопинского маньяка Виктора Мохова. Телеведущая рассказала об этом в комментариях под постом главреда Esquire Сергея Минаева в инстаграме.

Кортни Кокс, Элтон Джон и Эд Ширан спели для Лизы Кудроу. Они заменили слова культовой песни «Tiny Dancer» на «Tony Danza» — именно это слышалось персонажу Кудроу, Фиби Буффе, при прослушивании хита.

Петербургская художница Эллен Шейдлин станет хедлайнером на фестивале креативных индустрий G8. В этом году он пройдет в Москве 9 и 10 сентября в культурном центре ЗИЛ.