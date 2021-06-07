Garage Screen представит ретроспективу иранского режиссера Аббаса Киаростами

Летний кинотеатр Garage Screen с 30 июня по 8 сентября представит ретроспективу иранского режиссера Аббаса Киаростами, который в 1997 году получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музея «Гараж».
В программе «Кино и ничего больше» покажут все полнометражные картины кинематографиста, а также его редкие короткометражные и документальные работы. Гости Garage Screen смогут увидеть большинство работ автора в отреставрированном виде.
Ретроспектива будет разделена на пять блоков. В первый из них — «До революции» — войдут ранние работы Киаростами, снятые до Исламской революции. В блок «Демонтаж четвертой стены» включат фильмы, знаменующие рефлексию режиссера о природе кино. Третий блок — «Мировое признание» — будет посвящен самым известным картинам, принесшим Киаростами международную славу. Блок «Магия цифры» ознаменует переход режиссера с пленочных камер на цифровые. Наконец, блок «Возвращение к новому» покажет последние экспериментальные работы Киаростами, в которых он ищет новый киноязык и новые формы, отчасти возвращаясь к поэтике своих первых лент. Все фильмы будут показывать на языке оригинала с субтитрами.
В кинотеатре и лектории «Гаража» также покажут публичную программу, посвященную истории и культуре Ирана. Кроме того, музей издаст эссе Жан-Люка Нанси «Очевидность фильма: Аббас Киаростами», книга станет первой в серии Garage Screen, посвященной киноискусству.