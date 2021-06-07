Garage Screen представит ретроспективу иранского режиссера Аббаса Киаростами

Летний кинотеатр Garage Screen с 30 июня по 8 сентября представит ретроспективу иранского режиссера Аббаса Киаростами, который в 1997 году получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музея «Гараж».

В программе «Кино и ничего больше» покажут все полнометражные картины кинематографиста, а также его редкие короткометражные и документальные работы. Гости Garage Screen смогут увидеть большинство работ автора в отреставрированном виде.