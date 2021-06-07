перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
FaceTime появится на Android и Windows 22:05
Вышел трейлер новой драмы Стивена Содерберга «Без резких движений» 21:59
Переживание разлуки в новом клипе Wolf Alice «The Beach» 21:37
«Сбер» разрешил сотрудникам брать годовой неоплачиваемый отпуск 21:26
Политик Гудков покинул Россию, актера Калюжного обвинили в насилии и другие новости дня 20:53 Дайджест
Что подарить на День отца? Отвечают пользователи Reddit 20:43
Пресс-материалы Garage Screen представит ретроспективу иранского режиссера Аббаса Киаростами
Garage Screen представит ретроспективу иранского режиссера Аббаса Киаростами 20:30
В сети появился трейлер сериала Вонга Карвая «Цветение» 19:33
В Музее Москвы открылась выставка-фестиваль «Слишком много свободы» 18:22
Книгу про Юлия Цезаря с автографом Павла Дурова продают за 20 млн рублей 17:54
Фанаты «Гарри Поттера» уверены, что Меган Маркл и принц Гарри назвали дочь в честь книги Роулинг 17:23
Арт-группа «Явь»/«ВКонтакте» В новой работе арт-сообщества «Явь» разглядели гей-пропаганду. Все из‑за радужного поп-ита
В новой работе арт-сообщества «Явь» разглядели гей-пропаганду. Все из‑за радужного поп-ита 17:21
Юристка подала в суд на Собчак за вопрос «На какую панель вы пришли?», сказанный в ее адрес на ПМЭФ 16:14
Глава Amazon Джефф Безос отправится в космос вместе со своим братом 16:02
Кролик, далматинцы и тачки: какие новые фильмы бьют кассовые рекорды пандемии 15:40
Художница Эллен Шейдлин станет хедлайнером фестиваля креативных индустрий G8 15:28
«Плачу весь день и молчу»: девушка обвинила актера Глеба Калюжного в избиениях 15:04
Anadolu Agency/Getty Images Житель Подмосковья проник на территорию посольства США, чтобы остановить «вселенский заговор»
Житель Подмосковья проник на территорию посольства США, чтобы остановить «вселенский заговор» 14:06
«Обними меня крепче, юный Тони Данца»: Кортни Кокс, Эд Ширан и Элтон Джон спели для Лизы Кудроу 13:22
Полицейским разрешили останавливать автомобили с мигалками, если их пассажиров подозревают в ДТП 12:46
Отключить рекламу

Garage Screen представит ретроспективу иранского режиссера Аббаса Киаростами

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:30

Летний кинотеатр Garage Screen с 30 июня по 8 сентября представит ретроспективу иранского режиссера Аббаса Киаростами, который в 1997 году получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музея «Гараж».

В программе «Кино и ничего больше» покажут все полнометражные картины кинематографиста, а также его редкие короткометражные и документальные работы. Гости Garage Screen смогут увидеть большинство работ автора в отреставрированном виде.

Ретроспектива будет разделена на пять блоков. В первый из них — «До революции» — войдут ранние работы Киаростами, снятые до Исламской революции. В блок «Демонтаж четвертой стены» включат фильмы, знаменующие рефлексию режиссера о природе кино. Третий блок — «Мировое признание» — будет посвящен самым известным картинам, принесшим Киаростами международную славу. Блок «Магия цифры» ознаменует переход режиссера с пленочных камер на цифровые. Наконец, блок «Возвращение к новому» покажет последние экспериментальные работы Киаростами, в которых он ищет новый киноязык и новые формы, отчасти возвращаясь к поэтике своих первых лент. Все фильмы будут показывать на языке оригинала с субтитрами.

В кинотеатре и лектории «Гаража» также покажут публичную программу, посвященную истории и культуре Ирана. Кроме того, музей издаст эссе Жан-Люка Нанси «Очевидность фильма: Аббас Киаростами», книга станет первой в серии Garage Screen, посвященной киноискусству.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Аббас Киаростами
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить