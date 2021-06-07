Что подарить на День отца? Отвечают пользователи Reddit

20 июня во всем мире отмечается День отца. Самым сложным вопросом всех праздников остается: «Что подарить?» В честь этого пользователь платформы Reddit создал тред, чтобы остальные рассказали о своих идеях. Делимся некоторыми из них. Пластинка любимых музыкантов Постарайтесь вспомнить, какого исполнителя или группу любит ваш папа, и подарите ему пластинку. Это не только знак, что вы не забываете интересы родителя, но и очень атмосферный способ слушать музыку. Правда, вероятно, придется дополнить подарок виниловым проигрывателем.

Мусорный бак Конечно, речь о новом баке и, желательно, заполненном разными любимыми сладостями, вещами или сувенирами вашего отца. Например, WishBear19 однажды положил туда бумажные полотенца, мыло для рук, арахис, перекись водорода и медицинский спирт. Кажется, его папа врач и очень любит чистоту.

Большие порции Удвойте, а лучше утройте количество любимых вещей папы и разом подарите. Как в рекламе «Папа может». Например, если он любит кофе, подарите большую упаковку колумбийских зерен — универсальный вариант. Можно дополнить презент огромной сумкой со сладостями.

«Зависит от отца. Мой папа много пьет кофе, любит арахис и занимается спортом еще со времен, когда я не родился. Я подарил ему колумбийского кофе с небольшой фермы, три футболки с длинными рукавами и огромную сумку трейл-микса»

Купоны Можно вырезать небольшие бумажки и написать на них желания, которые в будущем вы выполните. Это могут быть как действия от вас (например, «помыть машину»), так и карт-бланш на определенные поступки папы (вроде «целый день можешь рассказывать свои странные анекдоты» или «освобожден от мытья посуды»).

«Не знаю, насколько это лучший вариант. Но каждый год я детально чищу машину папы. И ему это нравится, потому что он старше. И такой занятой человек, у него самого никогда не бывает времени на это. Так что, если у вас есть припасы, попробуйте удивить его суперчистой машиной»

День вместе Посвятите отцу целый день. Вы можете сходить в бильярд, съездить на шашлыки, рыбалку или просто прогуляться. Когда мы взрослеем, начинаем проводить с родными все меньше времени.

«Просто провести расслабляющий день с детьми — отличный подарок. Теперь они взрослые, живущие своей жизнью, но находят время, чтобы увидеть своего старого отца»