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Что подарить на День отца? Отвечают пользователи Reddit

Виктория Шанина
Сегодня в 20:43

20 июня во всем мире отмечается День отца. Самым сложным вопросом всех праздников остается: «Что подарить?» В честь этого пользователь платформы Reddit создал тред, чтобы остальные рассказали о своих идеях. Делимся некоторыми из них.

Пластинка любимых музыкантов

Постарайтесь вспомнить, какого исполнителя или группу любит ваш папа, и подарите ему пластинку. Это не только знак, что вы не забываете интересы родителя, но и очень атмосферный способ слушать музыку. Правда, вероятно, придется дополнить подарок виниловым проигрывателем.

Мусорный бак

Конечно, речь о новом баке и, желательно, заполненном разными любимыми сладостями, вещами или сувенирами вашего отца. Например, WishBear19 однажды положил туда бумажные полотенца, мыло для рук, арахис, перекись водорода и медицинский спирт. Кажется, его папа врач и очень любит чистоту.

Большие порции

Удвойте, а лучше утройте количество любимых вещей папы и разом подарите. Как в рекламе «Папа может». Например, если он любит кофе, подарите большую упаковку колумбийских зерен — универсальный вариант. Можно дополнить презент огромной сумкой со сладостями.

«Зависит от отца. Мой папа много пьет кофе, любит арахис и занимается спортом еще со времен, когда я не родился. Я подарил ему колумбийского кофе с небольшой фермы, три футболки с длинными рукавами и огромную сумку трейл-микса»

Купоны

Можно вырезать небольшие бумажки и написать на них желания, которые в будущем вы выполните. Это могут быть как действия от вас (например, «помыть машину»), так и карт-бланш на определенные поступки папы (вроде «целый день можешь рассказывать свои странные анекдоты» или «освобожден от мытья посуды»).

«Не знаю, насколько это лучший вариант. Но каждый год я детально чищу машину папы. И ему это нравится, потому что он старше. И такой занятой человек, у него самого никогда не бывает времени на это. Так что, если у вас есть припасы, попробуйте удивить его суперчистой машиной»

День вместе

Посвятите отцу целый день. Вы можете сходить в бильярд, съездить на шашлыки, рыбалку или просто прогуляться. Когда мы взрослеем, начинаем проводить с родными все меньше времени.

«Просто провести расслабляющий день с детьми — отличный подарок. Теперь они взрослые, живущие своей жизнью, но находят время, чтобы увидеть своего старого отца»

Воспоминания

Наверняка у многих найдутся интересные моменты из жизни, которые связаны только с папой. Попытайтесь воссоздать этот день. Отец пользователя okwerq каждый год в День отца водил его в парк развлечений, ведь в эту дату никогда не бывает очередей, потому что «ни один отец не хотел быть в людном тематическом парке в День отца». Пока пользователь был ребенком, всегда боялся прыгнуть с тарзанки. Спустя десять лет, уже взрослый, он привел туда папу и наконец прыгнул вместе с ним.

Своими руками

Сделайте то, что вы хорошо умеете: нарисуйте картину, подарите кольцо с гравировкой или просто что‑нибудь смастерите. Например, Anagone подарил отцу нарисованные от руки карты, а дочь коллекционера ножей kelso4294 сделала открытку с изображением винтажного ножа Боуи — в обоих случаях адресаты остались в восторге.

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