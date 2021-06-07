Что подарить на День отца? Отвечают пользователи Reddit

20 июня во всем мире отмечается День отца. Самым сложным вопросом всех праздников остается: «Что подарить?» В честь этого пользователь платформы Reddit создал тред, чтобы остальные рассказали о своих идеях. Делимся некоторыми из них.
Пластинка любимых музыкантов
Постарайтесь вспомнить, какого исполнителя или группу любит ваш папа, и подарите ему пластинку. Это не только знак, что вы не забываете интересы родителя, но и очень атмосферный способ слушать музыку. Правда, вероятно, придется дополнить подарок виниловым проигрывателем.
Мусорный бак
Конечно, речь о новом баке и, желательно, заполненном разными любимыми сладостями, вещами или сувенирами вашего отца. Например, WishBear19 однажды положил туда бумажные полотенца, мыло для рук, арахис, перекись водорода и медицинский спирт. Кажется, его папа врач и очень любит чистоту.
Большие порции
Удвойте, а лучше утройте количество любимых вещей папы и разом подарите. Как в рекламе «Папа может». Например, если он любит кофе, подарите большую упаковку колумбийских зерен — универсальный вариант. Можно дополнить презент огромной сумкой со сладостями.
Купоны
Можно вырезать небольшие бумажки и написать на них желания, которые в будущем вы выполните. Это могут быть как действия от вас (например, «помыть машину»), так и карт-бланш на определенные поступки папы (вроде «целый день можешь рассказывать свои странные анекдоты» или «освобожден от мытья посуды»).
День вместе
Посвятите отцу целый день. Вы можете сходить в бильярд, съездить на шашлыки, рыбалку или просто прогуляться. Когда мы взрослеем, начинаем проводить с родными все меньше времени.
Воспоминания
Наверняка у многих найдутся интересные моменты из жизни, которые связаны только с папой. Попытайтесь воссоздать этот день. Отец пользователя okwerq каждый год в День отца водил его в парк развлечений, ведь в эту дату никогда не бывает очередей, потому что «ни один отец не хотел быть в людном тематическом парке в День отца». Пока пользователь был ребенком, всегда боялся прыгнуть с тарзанки. Спустя десять лет, уже взрослый, он привел туда папу и наконец прыгнул вместе с ним.
Своими руками
Сделайте то, что вы хорошо умеете: нарисуйте картину, подарите кольцо с гравировкой или просто что‑нибудь смастерите. Например, Anagone подарил отцу нарисованные от руки карты, а дочь коллекционера ножей kelso4294 сделала открытку с изображением винтажного ножа Боуи — в обоих случаях адресаты остались в восторге.