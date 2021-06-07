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В сети появился трейлер сериала Вонга Карвая «Цветение»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:33

В сети появился трейлер первого сериала китайского режиссера Вонга Карвая — исторической драмы «Цветение». Ролик опубликовали в твиттер-аккаунте Lost in Film.

Видео показывает Шанхай второй половины XX века, хорошо знакомый режиссеру, а также представляет главного героя нового проекта — молодого человека по имени Бао. Его роль исполнит Ху Гэ, известный по фильму «Озеро диких гусей» и сериалу «Список Ланъя».

Сериал «Цветение» основан на одноименном романе Цзинь Юйчэна. Книга рассказывает о том, как оппортунист с непростым прошлым становится успешным предпринимателем и миллионером.

Вонг Карвай называет этот проект глубоко личным, ведь действие картины разворачивается на родине кинематографиста. Он рассматривает сериал как своеобразное продолжение фильмов «Любовное настроение» и «2046».

«Шанхай — мой родной город, и время, описанное в книге, — это время моего отсутствия, потому что я уехал в Гонконг, когда мне было 19 лет, в 1963-м. Я вернулся в Шанхай только в начале 1990-х. Это моя возможность восполнить все то, что я упустил», — заявлял Карвай.

Режиссер работал над сценарием «Цветения» в течение пяти лет. Премьера сериала состоится в 2022 году. Будет ли Вонг Карвай самостоятельно ставить все эпизоды шоу, неизвестно. СМИ пишут, что он срежиссирует по меньшей мере пилотную серию.

В летнем кинотеатре музея «Гараж» сейчас проходит ретроспектива Вонга Карвая, в программе — восемь отреставрированных картин. Специально к премьерам фильмов «Афиша Daily» составила гид по творчеству режиссера.

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