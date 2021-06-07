В Музее Москвы открылась выставка-фестиваль «Слишком много свободы»

В Музее Москвы до 11 июля будет открыта выставка-фестиваль «Слишком много свободы». Ее организовали выпускники школы для подростков «Каскад». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели экспозиции.

Работы, представленные на выставке, выполнены молодыми художниками в возрасте от 13 до 18 лет. Всего в музее можно увидеть более 120 проектов, среди них — тотальные инсталляции, видеоарт, перформансы, графика, мультфильмы и аудиозаписи.

Авторы — выпускники третьего набора программы «Каскад. Проект как метод», созданной Александрой Хейфец и Лидой Лобановой. В течение учебного года они исследовали окружающую действительность и учились воплощать свои творческие идеи в реальность.

Вместе с более чем 200 молодыми людьми работали Екатерина Муромцева, Ирина Петракова, Дмитрий Хворостов, Дарья Кузнецова, Наталия Зайченко и другие известные художники и кураторы.

Получившиеся у них проекты посвящены сложностям взаимопонимания, неизбежности смерти, анонимности и безопасности, рабочему классу, взрослению, образу женщины, насилию и границам. Многие работы затрагивают тему памяти и воспоминаний.

В частности, художница Мара Ларичева использовала в своем творчестве старые диафильмы, подаренные мамой, а Арина Тагирова провела исследование архивов района своего детства. Катя Громыко представила работу — посвящение Врубелю, а Елизавета Черняева переосмыслила скульптуру Венеры Милосской.