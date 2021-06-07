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В Музее Москвы открылась выставка-фестиваль «Слишком много свободы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:22

В Музее Москвы до 11 июля будет открыта выставка-фестиваль «Слишком много свободы». Ее организовали выпускники школы для подростков «Каскад». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели экспозиции.

Работы, представленные на выставке, выполнены молодыми художниками в возрасте от 13 до 18 лет. Всего в музее можно увидеть более 120 проектов, среди них — тотальные инсталляции, видеоарт, перформансы, графика, мультфильмы и аудиозаписи.

Авторы — выпускники третьего набора программы «Каскад. Проект как метод», созданной Александрой Хейфец и Лидой Лобановой. В течение учебного года они исследовали окружающую действительность и учились воплощать свои творческие идеи в реальность.

Вместе с более чем 200 молодыми людьми работали Екатерина Муромцева, Ирина Петракова, Дмитрий Хворостов, Дарья Кузнецова, Наталия Зайченко и другие известные художники и кураторы.

Получившиеся у них проекты посвящены сложностям взаимопонимания, неизбежности смерти, анонимности и безопасности, рабочему классу, взрослению, образу женщины, насилию и границам. Многие работы затрагивают тему памяти и воспоминаний.

В частности, художница Мара Ларичева использовала в своем творчестве старые диафильмы, подаренные мамой, а Арина Тагирова провела исследование архивов района своего детства. Катя Громыко представила работу — посвящение Врубелю, а Елизавета Черняева переосмыслила скульптуру Венеры Милосской.

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Маша Терентьева создала аудиопроект — в нем можно услышать голоса людей, поборовших расстройства пищевого поведения. Алина Бостынец стала автором «Комнаты Раскольникова» — исследования русской национальной идеи и роли пространства в русской философии.

Анна Собитнюк посвятила свою работу под названием «Эффект данзотининга» положению рабочего класса в современном обществе. Она отдает в ней дань людям, к профессиям которых зачастую относятся с пренебрежением: им часто говорят «Мало зарабатываешь — сам виноват», отмечает художница.

«Каждый год название проекта придумывают сами дети. В этом году они рефлексировали на тему свободы, ее в проекте оказалось слишком много, и они не были к ней готовы. Эта выставка в том числе ломает стереотипы про подростков», — рассказала глава «Каскада» Лида Лобанова.

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