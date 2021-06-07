Юристка подала в суд на Собчак за вопрос «На какую панель вы пришли?», сказанный в ее адрес на ПМЭФ

Глава юридической кампании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак за ее публикации на ютьюбе и в телеграм-канале. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ведущая спросила у юристки: «На какую панель вы пришли?» — и интересовалась брендом ее обуви.

Троицкая считает, что Собчак таким образом выставила ее в нелицеприятном свете — в качестве проститутки. Как пишут «Ведомости», участница ПМЭФ требует выплатить моральную компенсацию в 50 млн рублей и удалить видео с ее участием.

В разговоре с Mash юристка заявила, что от действий ведущей пострадала ее деловая репутация. «Когда она ко мне подошла, безусловно, я считаю себя красивой женщиной, я уже поняла, зачем она подошла ко мне. Видео обрезано, обрезано, как она под стол лезет ко мне, снимая мои туфли», — сказала Троицкая.

Собчак отреагировала на поданный иск в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». Она заявила, что спрашивать, на какую панель вы пришли, — нормально, поскольку на ПМЭФ так называются все дискуссии. Термин «форумчаночка», который телеведущая применяла к девушкам на ПМЭФ, она считает логичным, а интересоваться брендами одежды у модных женщин — в порядке вещей.

«Я всегда работаю в любимом стиле лакмусовой бумажки или отражателя. Это буквально отзеркаливание: мысли, которые у вас появляются при анализе моей работы или заявлений, исключительно ваши, не мои. Кто о чем подумал, у того то и болит», — заявила Собчак.