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Художница Эллен Шейдлин станет хедлайнером фестиваля креативных индустрий G8

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:28

Петербургская художница Эллен Шейдлин выступит с лекцией на фестивале креативных индустрий G8, который этом году пройдет в Москве с 9 по 10 сентября в культурном центре ЗИЛ. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Эллен Шейдлин — концептуальная художница, создающая сюрреалистичные, гротескные видео и фото на основе собственных идей. Она сотрудничает с такими брендами, как Nike, Estee Lauder, Moncler, Bacardi, BMW, Instagram и другими.

На счету Эллен — участие в различных творческих проектах и выставках по всему миру. Например, сейчас экспозиция художницы выставляется в Палермо: в ней она показывает часть своей вселенной и новые работы, созданные в столице Сицилии и вдохновленные ее культурой.

На G8 Эллен представит лекцию-манифест. Помимо художницы, на фестивале выступят с релизами новых проектов больше 100 представителей из различных креативных индустрий: музыки, кино, дизайна, рекламы, медиаарта, современного искусства и других.

А еще в этому году G8 впервые дополнит музыкальный лайнап из артистов новой русской сцены. Список музыкантов будет опубликован позже.

Билеты на фестиваль можно купить здесь.

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